sonyazhytkova .22 июня, 2024 12

Творець серіалу "Надприродне" нещодавно висловив бажання возз’єднатися з Падалекі у своєму проєкті на Prime Video для п’ятого та фінального сезону.

Коли в інтерв'ю Deadline актора запитали, чи готовий він взяти участь, Джаред без вагань відповів - "Так!".

"Ми вже обговорювали це. Власне кажучи, говорили про це сьогодні", - поділився Падалекі. "На даному етапі моєї акторської кар'єри, я хочу працювати лише над проєктами, які мені справді важливі або з людьми, які мені небайдужі, а Еріку та мені судилося бути пов’язаними назавжди".

Тепер, коли у Джареда Падалекі з'явиться більше вільного часу, після того, як раптово скасували серіал "Вокер" в травні після чотирьох сезонів, актор з нетерпінням чекає на можливість знову об'єднати зусилля з Крипке.

"Він створив 'Надприродне', він створив Сема Вінчестера. Він створив Рубі (Дженев'єв Падалекі), з якою я одружився і завів сім’ю", - продовжив Джаред. "Я обожнюю його. Обожнюю його гумор, його як людину, його розповіді. Тому я не можу дочекатися. Здається, [п'ятий сезон] почнуть знімати не раніше наступного року, але я буду готовий, коли він зателефонує. Я просто скажу: "Окей, коли мені вилітати?".

Приєднання Падалекі до "Хлопаків" також може означати можливість возз'єднання з його колегою по "Надприродному" Дженсеном Еклзом, який з'явився у третьому сезоні "Хлопаків" у ролі лиходія Солдатика.

Джерело: Deadline