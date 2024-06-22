sonyazhytkova .22 июня, 2024 9

У інтерв'ю з Movieweb актриса та продюсерка розповіла про свій новий фільм, де вона тріумфально повертається до ролі визнаної зірки бойовиків.

Від "Темного ангела" і "Міста гріхів" до "Мачете" і "Фантастичної четвірки" - Альба неодноразово доводила свою здатність впоратися з найсерйознішими викликами, хоча останнім часом взяла перерву, щоб зосередитися на своєму бренді The Honest Company.

"Довгий час акторська діяльність не була моїм пріоритетом", - розповідає акторка. "Я зосередилася на розвитку бізнесу в іншій сфері. Але тепер, коли я змогла повернутися і знову присвятити свою енергію та увагу цьому, це відчувається як повернення до першого кохання. Розповідати історії та розважати людей - це те, для чого я вважаю, що я тут. І я почуваюся благословенною, що маю можливість знову це робити".

Альба вважає, що фільм "Шлях відплати" та її персонаж Паркер стали чудовим способом для неї повернутися до жанру бойовиків. У стрічці, знятій режисером Мулі Сур'єю, вона виконує роль командоса зі спеціальних сил, яка прагне помсти після загадкової смерті батька у рідному місті. Повернення Паркер до своєї батьківщини призводить до розкриття таємної діяльності місцевої банди, що веде до складних відкриттів.

Про свою нову роль актриса сказала:

"У персонажа було стільки глибини і діапазону емоцій, що я легко могла відчути себе на її місці. Тут було багато пристрасті, скорботи та шарів, що переходять у лють. І цей спектр від смутку до люті був чудовим виплеском емоцій, бо я не бачила багато жінок, які це роблять у фільмах".

"Це було чудово", - додає Альба. "Особливо для мого першого фільму, в якому я була виконавчим продюсером і дійсно допомагала формувати та створювати його. Це нове слово у жанрі, хоча і має риси класики".

Фільм "Шлях відплати" вже доступний для перегляду на Netflix.

Джерело: Мovieweb