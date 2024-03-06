sonyazhytkova .6 марта, 2024 7

Компанія взяла на себе зобов'язання оживити неповторний досвід та пригоди спасателів на екранах.

Згідно з інформацією порталу Deadline, створення нового сезону "Baywatch" отримало значний фінансовий вклад і велику довіру від студій. Серіал обіцяє бути насиченим екшеном і розкаже про сміливі пригоди в океані та ідеальні пляжі, не забуваючи про культові червоні купальники.

У розробці майбутнього шоу, бере участь Лара Олсен, яка стала відомою завдяки своїй роботі над серіалами "Приватна практика", "Беверлі-Хілз 90210" та "Вихід на ковзанки". Вона виступає як сценаристка і виконавчий продюсер. Разом з Олсен над проєктом працюють Майкл Берк, Грег Бонанн і Дуг Шварц. Раніше були плани відновлення "Baywatch" після виходу фільму з Дуейном "Скала" Джонсоном та Заком Ефроном у 2017 році. Однак негативна реакція глядачів змусила відкласти проєкт, ідея ребуту знову виникла після успішного ремейку оригінальних серій.

Крім "Бейвотч", Фокс готує ще одне шоу про спасателів - "Рятувальник: HI-Surf", який розповість про сміливих рятувальників з північного узбережжя О'аху. Прем'єра серіалу запланована на осінь 2024 року.

Джерело: Мovieweb