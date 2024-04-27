sonyazhytkova .27 апреля, 2024 5

У розмові з виданням V Magazine, акторка натякнула на можливість випуску додаткових стрічок із франшизи.

"Це єдине, що я можу розповісти. Поки не має жодних офіційних анонсів. Але, як я вже сказала, ми знаходимося на правильному шляху", - сказала Гетевей.

У фільмі "Щоденники принцеси", який вийшов у 2001 році, Енн Гетевей виконала роль Мії Термополіс, і разом з нею у цій стрічці зіграла і Джулія Ендрюс. Вони обидві повернулися до своїх ролей у 2004 році у продовженні під назвою "Щоденники принцеси 2: Як стати королевою".

Нещодавно розмовляючи з Today.com, Ендрюс висловила сумніви щодо третього фільму "Щоденники принцеси", але не виключила цю можливість. Вона підкреслила, що краще залишити справу в спокої, але при цьому зізналася, що була би щаслива, якби такий фільм все ж вийшов.

Джерело: Deadline