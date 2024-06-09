sonyazhytkova .9 июня, 2024 8

Маккеллен, втілив Гендальфа у трилогіях "Володар перснів" та "Хоббіт", і оскільки Пітер Джексон повертається з "Володарем перснів: Пошук Голлума", багато фанатів цікавляться, чи відтворить актор свого іконічного персонажа.

У останньому інтерв'ю Маккеллен висловив своє ставлення до можливості повернутися до ролі Гендальфа у фільмі, який має бути знятий Енді Серкісом та вийти на екрани у 2026 році. У своїй бесіді з The Times of London актор зауважив, що "чує шепіт в країні Толкіна" і жартома зазначив, що через участь у "Королях гравців" не голився вже протягом місяців.

"Проте немає жодного сценарію, пропозиції чи навіть конкретного плану", - додав він, весело реагуючи на запитання щодо свого інтересу до повернення до ролі, зазначивши: "Якщо я буду живий".

В інтерв'ю Deadline раніше цього року, Пітер Джексон розповів, чому фокусуватися на Голлумі було цікаво.



"Персонаж Голлум/Смеагол завжди цікавив мене, тому що Голлум відображає найгірше у людській природі, тоді як його Смеагол є, можна сказати, досить співчутливим", - сказав Джексон. "Я думаю, що він співвідноситься з читачами і кіноглядачами однаково, тому що у кожного з нас є трошки обох. Ми дійсно хочемо дослідити його минуле і поринути в ті частини його подорожі, які ми не могли раніше розкрити у фільмах. Зараз ще зарано знати, хто перетне йому дорогу, але досить сказати, що ми будемо керуватися вказівками професора Толкіна".

Джерело: Deadline