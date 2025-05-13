sonyazhytkova .13 мая, 2025 13

Режисером майбутньої стрічки від Amazon MGM Studios, стане майстер динамічного екшну Девід Літч, відомий за "Дедпул 2" та "Потяг-куля". І це ще не всі зіркові сюрпризи.

Після культового "Шаленого Максу: Дорога гніву" Зої Кравіц та Ніколас Голт знову зіграють разом, вони приєднується до вже оголошених зірок: Анна Савеї, Піт Девідсон і Рензі Феліз.

Сюжет тримають у суворій таємниці, та вже відомо: нас чекає кримінальний трилер про пограбування з розмахом голлівудського блокбастера. З огляду на вибуховий стиль Девіда Літча, можна сміливо очікувати карколомну динаміку, видовищні трюки й фірмовий чорний гумор, що не дасть перевести подих до останнього кадру.

Прем'єра "How To Rob a Bank" вже запланована на 4 вересня 2026 року.

Якщо Кравіц і Голт уже колись виживали у пустельній шаленій гонитві, то у пограбуванні банку їм точно не буде рівних. Схоже, нас чекає ще одна кримінальна естетика в стилі "бондіани на стероїдах" — і ми вже не можемо дочекатися трейлера!

Джерело: Deadline