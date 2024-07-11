sonyazhytkova .11 июля, 2024 12

Даррен Аронофскі буде режисером цієї стрічки, яка базується на книзі Чарлі Г'юстона. Сценарій напише сам Г'юстон, а продюсуванням займеться студія Protozoa.

Сюжет фільму розгортається навколо Генка Томпсона, колишнього бейсболіста, чия спортивна кар'єра закінчилася через серйозну травму. Відтоді його життя перетворилося на низку невдач та розчарувань. Він ледве зводить кінці з кінцями, працюючи барменом у невеличкому барі в Нью-Йорку. Одного дня, неочікувано для себе, Генк виявляється втягнутим у жорстоку боротьбу за виживання в кримінальному підпіллі міста. Його життя змінюється назавжди, коли він отримує сумку, повну грошей, яку хтось залишив у барі. Тепер за ним полюють як злочинці, так і корумповані поліцейські. Генку доводиться використовувати весь свій розум і спритність, щоб вижити в цьому хаотичному світі.



Роль, яку виконуватиме Кравіц, поки залишається таємницею, що додає інтриги навколо цього проєкту.

Щодо акторської кар'єри, нещодавно Зої Кравіц зіграла Селіну Кайл, відому як Жінка-кішка, разом з Робертом Паттінсоном у фільмі "Бетмен". Після цього вона працювала над своїм проєктом "Blink Twice", де вона також виступає як сценаристка та продюсерка. Фільм, який випускає Amazon MGM Studios, зірковий склад якого включає Наомі Акі та Ченнінга Татума, вийде на екрани 23 серпня.

Джерело: Deadline

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