sonyazhytkova .23 октября, 2024 2

Акторка висловила готовність залишити свого персонажа в минулому. У розмові з Variety вона зазначила, що готова дозволити іншій акторці зайняти цю роль.

"Нехай нову Гамору зіграє темношкіра акторка", – висловила свої сподівання Салдана, говорячи про майбутнє персонажа. "Дайте шанс жінці кольорової шкіри, і ми побачимо, що нова Гамора може принести. Я ж, зі своєю роллю Нійоти Ухури, отримала благословення від Нікел Нікольс". Нійота Ухура — це персонаж, що став відомим завдяки "Зоряному Шляху", втілений Салданою.

Хоча в "Вартових Галактики 3" натякнули на можливе повернення Зоряного Лорда, здається, що Гамора залишиться в минулому. Це логічно, адже в фіналі фільму Гамора та Пітер Квілл вирішили йти своїми шляхами. Поточна версія Гамори в Кінематографічному Всесвіті Marvel походить з минулого, отже, не пережила події перших двох фільмів.

Наступним релізом Marvel стане "Капітан Америка: Новий світ", прем'єра якого запланована на лютий 2025 року. Тим часом на Disney Plus продовжується вихід серіалу "Це все Аґата", де щотижня радують глядачів новими епізодами.

Джерело: Gamesradar