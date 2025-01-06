sonyazhytkova .6 января, 2025 7

Акторка отримала статуетку в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за вражаючу гру у стрічці "Емілія Перес". І щиро привітала інших номінаток, відзначивши їхню грацію та неймовірну підтримку.

"Я неймовірно вдячна", – поділилася Зої, стримуючи сльози. "Це змагання, але все, що я бачила, – це підтримка одна одної, і це просто прекрасно".

Салдана окремо відзначила режисера стрічки Жака Одіара, подякувавши йому за створення унікального персонажа та за його людські якості.

"Дякую, що довірилися мені", – звернулася вона до режисера. "Ви – особистість, яку я надзвичайно поважаю. Ви створюєте багатогранних і складних персонажів, і водночас залишаєтеся таким стильним, впевненим, добрим і, звичайно, дуже французьким".

Салдана не лише забрала престижну нагороду, але й підкреслила значення взаємопідтримки та творчої співпраці в кіноіндустрії.

Джерело: Deadline