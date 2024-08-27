sonyazhytkova .27 августа, 2024 8

Netflix представив перший тизер одного з найочікуваніших фільмів року – іспаномовного мюзиклу "Емілія Перес", який здобув численні нагороди на цьогорічному Каннському фестивалі.

"Емілія Перес" поєднує музику, танці та яскраві візуальні ефекти, щоб відобразити долі чотирьох виняткових жінок у Мексиці, кожна з яких прагне знайти своє щастя. Серед них – Ріта (Зоя Сальдана), адвокатка, що відчуває себе непоміченою в безперспективній роботі. Ріта погоджується допомогти грізній лідерці картелю Емілії (Карла Софія Гаскон) сфальсифікувати свою смерть, щоб та могла нарешті жити справжнім життям.



У стрічці також зіграли Селена Гомес, Адріана Паз і Едгар Рамірес. На прем'єрі в Каннах фільм здобув 11-хвилинні оплески стоячи, отримав Приз журі та нагороду за найкращу акторську гру, яку розділили учасниці жіночого ансамблю, а також Приз за найкращий саундтрек.

Після успішного показу на фестивалі Netflix придбав права на фільм для Північної Америки та Великої Британії, зробивши "Емілію Перес" однією з найгарячіших кінопрем'єр цього року. Сценарій до стрічки створили Одіар, Томас Бідеґен та Леа Місіус. Картина стала уже сьомою роботою французького режисера, яка отримала честь бути представленою на Каннському фестивалі.

Джерело: Deadline