sonyazhytkova .2 апреля, 2024 5

Після завершення трилогії і переходу Джеймса Ганна на посаду співкерівника у DC Studios, у акторки запитали про майбутнє стрічки та повернення однієї з самих небезпечних жінок в галактиці.

Салданья заявила, що завершила виконання ролі Гамори, але вказала, що це не означає, що фанати більше не побачать цього персонажа в Кінематографічній Всесвіті Marvel.

"Хоча наразі мені здається, що я вже закінчила з Гаморою, але я не думаю, що вона пішла назавжди. Я сподіваюся на її майбутнє і підтримую цю франшизу", - зауважила актриса у майбутньому випуску подкасту "Дискурс".

"Для Marvel це була б значна втрата, якщо вони не вигадають спосіб повернення 'Стражів Галактики'", - наголосила вона. "Ця група - просто улюблені чудаки. І з Джеймсом Ганном у ролі керівника, його письмовий стиль такий унікальний та належить саме до цього жанру. Його талант - справжня скарбниця для кіноіндустрії. Тому я була б першою, хто відсвяткує повернення "Стражів Галактики"".

Салданья грала Гамору з моменту першої появи в 2014 році у "Стражах Галактики". Зірка продовжила роль у "Стражах Галактики 2" (2017), "Месниках: Війна бескінечнності" (2018), "Месниках: Фінал" (2019) та "Стражах Галактики 3" (2023 року).

Дейв Батіста, який виконував роль Дракса Руйнівника, сказав, що він перейшов до інших ролей після завершення трилогії "Стражів Галактики".

Джерело: Deadline