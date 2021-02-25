Анастасия Лях .25 февраля, 2021 15

Не с теми пиратами, не с диснеевскими. Звезда «Аватара» и «Стражей галактики» исполнит главную роль в новом полнометражном экшене Netflix под названием «Блёф», сообщает Deadline.

Салдана сыграет девушку Эрселль, живущую на Каймановых островах. Когда на ее родной город нападают пираты Карибского моря, ей приходится взяться за оружие, чтобы защитить себя и тех, кто ей дорог. И оказывается, что девушка очень умело обращается с огнестрелом, так как в прошлом была не той, за кого себя выдавала.

Режиссером выступит Фрэнк И. Флауэрс, который уже снимал актрису ранее, а именно в криминальной драме 2004 года «Гавань». В числе продюсеров значатся братья Руссо.