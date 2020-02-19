Анастасия Лях .19 февраля, 2020 5

Как сообщает Deadline, звезда «Аватара» и «Стражей галактики» Зои Салдана исполнит главную роль в проекте под названием «Фехтовальщица» («Fencer»).

Актриса сыграет профессиональную спортсменку, которая стремится попасть в американскую сборную по фехтованию. Но у героини имеются травмы детства, так что помимо битвы за место под солнцем происходит напряженный внутренний конфликт.

Продюсирует проект Кейси Аффлек. А сценаристкой и постановщицей выступит Жасмин МакГлейд, бывшая жена режиссера Дэмьена Шазелла («Одержимость», «Ла Ла Ленд», «Первый человек»), которая сама была в прошлом профессиональной фехтовальщицей и участницей олимпийской сборной.

Сроки производства картины не уточняются.