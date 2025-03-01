sonyazhytkova .1 марта, 2025 1

Поки Голлівуд готується до блиску та фанфар "Оскара", його темний двійник — антипремія "Золота малина" — вже роздала свої невтішні нагороди.



Головним кінопровалом року стала "Мадам Павутина", яка зібрала одразу кілька сумнівних відзнак: її визнали найгіршим фільмом, а сценарій — справжньою катастрофою. До того ж Дакота Джонсон, яка зіграла головну роль, отримала титул найгіршої актриси року.

Звання найгіршого актора цього року отримав Джеррі Сайнфелд за роль у "Без глазурі", а культовий режисер Френсіс Форд Коппола несподівано опинився серед номінантів не за досягнення, а за провал — його амбітний "Мегалополіс" визнали найгіршою режисерською роботою.

Не обійшлося й без удару по одному з найочікуваніших релізів — "Джокер: Божевілля на двох" назвали найгіршим сиквелом, а екранний дует Хоакіна Фенікса та Леді Гаги, замість овацій, отримав малинову статуетку.

Єдиний, кому премія принесла позитивні новини, — Памела Андерсон. Вона отримала нагороду за "відновлення репутації" завдяки ролі у "Останній шоу-герл", що стало несподіваним тріумфом її акторської кар’єри.

Повний список "переможців" доступний на сайті премії, а тим часом кіномани вже сперечаються: чи справді ці фільми — суцільний провал, чи, можливо, з часом вони набудуть культового статусу, як це вже траплялося з багатьма "поганими" картинами?