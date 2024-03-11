sonyazhytkova .11 марта, 2024 12

Режисер отримує нагороду за керівництво процесом створення фільму і висловлює вдячність Академії за визнання його творчого внеску.

Після успішного сезону нагород, де він отримав визнання в кожній категорії, Крістофер Нолан завершує свій переможний марафон, виграючи Оскар за кращу режисуру фільму "Оппенгеймер". Історична подія стала ще більш визначною тим, що Стівен Спілберг особисто вручив нагороду, що підкреслює порівняння між цими двома великими режисерами.

Після отримання нагороди, Нолан обійняв Спілберга і щиро подякував всім, хто долучився до цього успіху, включаючи свою партнерку по виробництву і кохану дружину, наголосивши: "Я вдячний вам за те, що ви є продюсером всіх моїх фільмів і всіх наших дітей".

Режисер обігнав Мартина Скорсезе за "Вбивці Квіткової Повні", Джонатана Глейзера за "Зона Інтересів", Йоргоса Лантімоса за "Бідні Речі" і Жюстін Тріє за "Анатомію Падіння".

"Я б хотів висловити подяку безлічі людей, які допомогли мені дійти сюди", - промовив він. "Історія кіно має всього лише трохи більше 100 років, і ми не можемо уявити, що буде через століття в живописі чи театрі. Ми не знаємо, куди нас заведе ця подорож, але знати, що ви вважаєте мене важливою частиною цього шляху, для мене надзвичайно значуще".

Новоспечений володар Оскара став фаворитом, отримавши численні нагороди від критиків та інші нагороди, включаючи "Золотий глобус" і "DGA" за кращого режисера. Це став сьомий приз для фільму цього вечора.

Джерело: Deadline