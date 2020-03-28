Анастасия Лях .28 марта, 2020 6

Организационный комитет кинопремии «Золотой глобус» изменил правила допуска фильмов к номинациям, сообщает The Hollywood Reporter.

Теперь в основных категориях смогут фигурировать не только те картины, что были выпущены в кинотеатральный прокат, но также проекты, что выходили в телеформате, то есть на потоковых сервисах, кабельных каналах и т. п. Это временное изменение регламента и связано оно с пандемией коронавируса, которая на неопределенный срок заблокировала кинопрокат.

Новое правило отбора претендентов действует с 15 марта по 30 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением, что напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса и его влияния на прокат.