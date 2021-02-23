Анастасия Лях .23 февраля, 2021 14

Репутация премии «Золотой глобус» в очередной раз серьезно пошатнулась. Как сообщает LA Times, норвежская журналистка обвинила организаторов премии и членов Ассоциации иностранной прессы, которая и вручает награды, в расизме и коррупции.

Изобличительная статья последовала после того, как Ассоциация отказалась принять норвежскую журналистку в свои ряды. Возможно, критикесса просто затаила обиду. А возможно, номинации «Золотого глобуса» и впрямь покупаются.

В статье сказано, что тот факт, что в номинациях 2021 оказались оскандалившийся фильм «Мьюзик» и сериал «Эмили в Париже», но не оказались политически важные черные фильм «Пятеро одной крови» и сериал «Я могу тебя уничтожить», вовсе неслучаен. Во-первых , в Ассоциации до сих пор нет ни одного темнокожего члена. Во-вторых , чтобы попасть в номинацию, Netflix позвал треть членов Ассоциации на съемки «Эмили в Париже» в Париж и оплатил проживание каждого в пятизвездочном отеле.

Ни Netflix, ни Ассоциация пока что не прокомментировали обвинения.