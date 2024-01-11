sonyazhytkova .11 января, 2024 10

Режисер Денні Бойл та сценарист Елекс Ґарленд оголосили про новий розділ у зомбі франшизі "28 Days Later".

Згідно з повідомленням видання The Hollywood Reporter, вони представили новий проєкт "28 Years Later" кінокомпаніям та стрімерам, як частину нової кінотрилогії.

Це не просто сучасний сиквел, а вже давно обговорювана ідея продовження популярної франшизи, що стартувала у 2002 році з фільму "28 Days Later". Денні Бойл, відомий роботами "Trainspotting" та "Slumdog Millionaire", та сценарист-режисер Елекс Ґарленд, який також визнаний за свої творіння "Ex Machina", "Annihilation" та "Men", повертаються до світу постапокаліптичного зомбі, який вони створили.

За інформацією від джерел, що близькі до процесу, компанія WME, яка представляє інтереси Бойла та Ґарленда, вже цього тижня представить цей унікальний пакет кіноісторій потенційним покупцям. Цей проєкт не лише продовження популярної франшизи, але й спроба запустити нову трилогію.

У розробці вже знаходиться перша частина - "28 Years Later", де Денні Бойл переймає посаду режисера, а Елекс Ґарленд взявся за написання сценаріїв для всієї трилогії. Зазначається, що бюджет кожного фільму оцінюється у $75 мільйонів.



Участь не обмежується лише режисером і сценаристом, адже також повертаються оригінальний продюсер Ендрю Макдональд і Пітер Райс, колишній керівник Fox Searchlight Pictures - підрозділу колишньої студії Twentieth Century Fox, яка підтримала британський фільм та його сиквел. Цей проєкт обіцяє стати вагомою подією для прихильників трилерів та постапокаліптичних історій про зомбі.

Джерело: Мovieweb