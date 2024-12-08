sonyazhytkova .8 декабря, 2024 10

Через майже два десятиліття після виходу попередньої частини, Sony представила трейлер до зомбі-горора "28 років потому". Сценарій створив Алекс Гарленд, а режисером виступив Денні Бойл. Прем’єра запланована на 20 червня 2025 року.

Тизер тривалістю 13 секунд залишає більше запитань, ніж відповідей, зокрема: "Хтось розуміє азбуку Морзе?". У ньому можна побачити черепи, символ біологічної небезпеки, острів з висоти пташиного польоту та опудало з прошитою стрілою головою. На тлі цих кадрів лунає послання азбукою Морзе, яке глядачі розшифровують як "вівторок". Це, ймовірно, натяк на новий трейлер, що з’явиться вже цього тижня.

Перший постер фільму посилює атмосферу тизера: червоні черепи утворюють символ біологічної небезпеки, а на верхній частині вказані імена зірок — Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон і Рейф Файнс. Теглайн "Час нічого не вилікував" підкреслює тон стрічки.

Рейф Файнс, один із головних акторів, поділився деталями сюжету. Дія розгортається в Британії, яка вже 28 років страждає від вірусу, що перетворює людей на агресивних істот. Головний герой — хлопчик, який шукає лікаря, щоб урятувати свою матір, і разом вони подорожують небезпечними північними краєвидами Англії.

Кілліан Мерфі, який виконує роль Джима, повертається після першої частини "28 днів потому" (2002). У фільмі також з’являться Джек О’Коннелл, Ерін Келліман і Едвін Рюдінг.

Це перший фільм нової трилогії, а наступна частина "28 років потому. Частина II: Кістяний храм" вже в розробці. Сценарій для неї написав Алекс Гарленд, а на режисерське крісло претендує Ніа ДаКоста.

Джерело: Deadline