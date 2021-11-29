Зомби-хит «Поезд в Пусан» может получить третью часть
Анастасия Лях
.29 ноября, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Поезд в Пусан"
Как сообщает Variety, создатель популярной южнокорейской зомби-франшизы «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо планирует триквел.
По словам режиссера, у него уже есть идеи для третьей части, но он пока не знает, когда именно сможет приступить к работе, так как занят другими проектами. Также Ён Сан-хо отметил, что если первый фильм был хоррором в замкнутом помещении, а второй — постапокалиптикой с автомобильными погонями, то третий вернется к концепции оригинала.
Напомним, «Поезд в Пусан» вышел в 2016 году и стал большим хитом и на родине, и в мире. Сиквел под названием «Поезд в Пусан 2: Полуостров» увидел свет в 2020-м.