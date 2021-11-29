Анастасия Лях .29 ноября, 2021 7

Как сообщает Variety, создатель популярной южнокорейской зомби-франшизы «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо планирует триквел.

По словам режиссера, у него уже есть идеи для третьей части, но он пока не знает, когда именно сможет приступить к работе, так как занят другими проектами. Также Ён Сан-хо отметил, что если первый фильм был хоррором в замкнутом помещении, а второй — постапокалиптикой с автомобильными погонями, то третий вернется к концепции оригинала.