sonyazhytkova .10 января, 2024 6

Галактика готується до нового захоплюючого продовження, оскільки розпочалися розробки другого сезону серіалу "Ahsoka" для Disney+, в якому засяє Росаріо Доусон у ролі неперевершеної Асоки Тано.

Студія Lucasfilm підтвердила, що другий сезон серіалу буде неймовірною подією на Disney+. У заяві, відзначено не лише анонс нового фільму "Mandalorian" від режисера Джона Фавро, але й виділено, що Дейв Філоні зараз глибоко занурений у роботу над новим сезоном з вражаючою Росаріо Доусон у головній ролі.

Закінчивши перший сезон із сильним натяком на те, що історія Асоки ще далека від завершення, оголошення не викликало шоку серед фанатів. Однак у новому сезоні залишається багато невідомих, зокрема, чи буде можливість повернення Хейдена Крістенсена до ролі Анакіна Скайвокера.

Ідея Крістенсена повернутися до своєї іконічної ролі декілька років тому здавалася майже неможливою. Проте з оголошенням його участі в серіалі "Обі-Ван Кенобі" разом з Юаном Макгрегором, фанати отримали несподіваний сюрприз. Від першої появи на екрані до заключного виступу у ролі Дарта Вейдера, Крістенсен вразив прихильників франшизи. Після його гри в першому сезоні "Ahsoka" минулого року, актор висловив бажання продовжити грати цього персонажа. У своєму виступі на подкасті "Дагоба Диспетч", він сказав:



"Було б чудово отримати ще можливість, продовжити роботу в світі 'Зоряних війн'. Подивимося, що принесе майбутнє. Я не знаю, чи з'явиться такий шанс, але я завжди буду радий з великою посмішкою на обличчі. Якщо ні, я вдячний за можливість повернутися і виконати цю роботу в "Обі-Ван" та "Ahsoka".

Джерело: Мovieweb