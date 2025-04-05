sonyazhytkova .5 апреля, 2025 10

Всі супергерої всесвіту Marvel об'єдналися у грандіозному анонсі касту для "Месники: Судний день". Однак актор, котрий грає Пітера Квіла (Зоряного Лицара), жартівливо прокоментував свою відсутність у списку — і підтвердив: його персонаж точно повернеться!

Останній анонс для "Месники: Судний день" обіцяє справжнє супергеройське свято, де серед нових облич, здається, присутній кожен другий супергерой із MCU. Від мутантів до грозових богів — кого тут тільки немає! Однак під час п’ятигодинного прямого ефіру, коли акторів по черзі запрошували на сцену, один дуже важливий персонаж, здається, випав із кадру. Це — Зоряний Лицар.

На запитання від Collider під час CinemaCon, чому Кріса Пратта не було видно на трансляції, Пітер Квіл запевнив фанатів, що його персонаж обов'язково з'явиться у новому фільмі, і що це лише питання часу!

"Не знаю! Мабуть, це було далеко, і вони вирізали мою частину. Не знаю, що сталося. Але це точно було там. Я впевнений", — заспокоїв актор.

Багато шанувальників могли б здивуватися, чому Пітер Квілл знову повертається, адже в "Вартових Галактики 3" він розпрощався з командою. Але сам Пратт запевнив, що його персонаж не зникне без сліду.

"Не можу точно сказати, де саме побачать Зоряного Лиццара, але ми дали обіцянку наприкінці 'Вартових Галактики 3', і я її тримаю!", — підкреслив актор.

Тим часом кастинг для "Месників: Судний день" ще триває, і є шанс, що в наступних анонсах ми побачимо не тільки Кріса Пратта, але й таких гігантів, як Райан Рейнольдс (Дедпул), Г'ю Джекман (Логан), Брія Ларсон (Капітан Марвел) і Том Голланд (Людина-павук). Чи встигнуть вони приєднатися до супергеройської команди до виходу фільму 1 травня 2026 року — поки що тримають інтригу!

Джерело: Gamesradar