sonyazhytkova .3 апреля, 2025 14

Paramount+ представив тизер нового сезону серіалу "Зоряний шлях: Дивні нові світи", а разом із ним – і вікно прем’єри. Фанати культової франшизи можуть відзначати в календарях: продовження пригод екіпажу U.S.S. Enterprise вийде цього літа.

Третій сезон обіцяє повернення знайомих облич, зокрема капітана Пайка, а також продовження напруженої сутички з Горнами, що завершила другий сезон. Але це лише початок: на героїв чекають незвідані світи, нові цивілізації та підступний антагоніст, який випробує їхню відданість і силу духу. Творці обіцяють класичний дух "Зоряного шляху", змішаний із жанровими експериментами – глядачі побачать несподівані сюжетні ходи, елементи романтики, комедії та навіть детективу.

Нагадаємо, що серіал вже продовжено на четвертий сезон, зйомки якого тривають у Торонто. У головних ролях: Ансон Маунт, Ребекка Ромейн, Ітан Пек, Джесс Буш, Крістіна Чонг, Селія Роуз Гудінг, Мелісса Навія, Бабс Олусанмокун і Мартін Квінн. Також до третього сезону приєдналися Ріс Дарбі, Паттон Освальт, Кілліан О’Салліван, Мелані Скофано, Керол Кейн і спеціальна зірка Пол Веслі.

Тизер вже можна переглянути – тож готуйтеся до нових міжгалактичних пригод!

Джерело: Deadline