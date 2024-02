sonyazhytkova .17 февраля, 2024 12

Під час презентації на EFM компанія The Exchange оголосила, що Мамет приєднується до акторського ансамблю майбутнього трилера.

Фільм "The Undertaker’s Children" інспірований реальними подіями та розповідає історію відлюдного похоронного підприємця (Дауд), який стикається з несподіваним завданням прийняти на виховання дітей свого покійного родича. Після того, як старша сесра розкриває злочинний замисел позбутися їх, вона звертається за допомогою до медсестри з дитячого соцзахисту (Мамет). З розвитком подій дівчина змушена тікати зі своїм братом, вивільняючи при цьому зло, яке не знає меж.

Алекс Гейнер дебютує як режисер фільму, попередньо відзначившись як режисер другого плану на фільмах "Hotel Artemis", "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows" та серіалі Amazon Prime "Too Old To Die Young".

Над проєктом працюють - Чая Мастерс ("Після весілля", "Ліп Сервіс"), Алекс Гейнер ("Біф", "Американська первісна") та The Exchange.

Оригінальний сценарій написала Наташа Лепеті.

Зйомки планують розпочати весною 2024 року.

"Я радий, що Зосія долучилася до цього проєкту. Ми створили дуже привабливий продукт, який перевершує звичайні стандарти цього жанру і привертає надзвичайний талант як результат", - відзначив Нат МакКормік, президент відділу продажів та дистрибуції компанії The Exchange.

Джерело: Deadline