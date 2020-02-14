Анастасия Лях .14 февраля, 2020 1

Напомним, недавно было объявлено, что комедийный детектив Райана Джонсона «Достать ножи», получивший охапку восторженных отзывов и ставший хитом проката, станет франшизой и что сиквел уже запущен в разработку.

В настоящее время известно, что Джонсон вновь займет режиссерское кресло, а Дэниэл Крэйг вновь сыграет сыщика Бенуа Блана, но весь остальной актерский состав заменится, так как речь пойдет о расследовании совершенно нового преступления. То есть мы получим детективную серию в духе романов Агаты Кристи про Эркюля Пуаро и мисс Марпл.

На днях создатели продолжения на официальной странице фильма в Твиттере выложили пост, в котором предложили пользователям самим придумать название для второй части. Естественно, самым популярным оказался самый очевидный вариант «Достать ножи 2».

Однако некоторые проявили чуть больше фантазии и предложили такие заглавия, как «2 ножа», «Убрать ножи» и тому подобное.