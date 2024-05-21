sonyazhytkova .21 мая, 2024 5

Друга частина шпигунської драми була офіційно анонсована на початку травня. Родрігес виконає роль капітанши Жозефіни Каррільйо, яку описують як "відданого солдата з сильним характером" та "досвідченого пілота".

До акторського складу також увійшли Зої Салдана, Лайсла Де Олівейра, Ніколь Кідман, Майкл Келлі та Морган Фрімен. Фрімен у другому сезоні стане постійним учасником серіалу. Крім них, у телешоу також знімаються Дейв Аннабл, Джилл Вагнер, ЛаМоніка Гарретт, Джеймс Джордан, Остін Еберт, Йона Уортон та Ганна Лав Ланьєр.

Серіал, натхненний реальною програмою збройних сил США, розповідає про життя Джо (Зої Салдана), яка намагається поєднати особисте та професійне життя, будучи ключовим агентом ЦРУ у війні проти тероризму.

Тейлор Шерідан виступає виконавчим продюсером шоу разом із Салданою, Кідман та Вагнер. Серед інших продюсерів - Девід С. Глассер, Рон Беркл, Боб Ярі, Девід Хаткін, Девід Леманович, Гейєр Косінскі, Майкл Фрідман та Кіт Кокс.

Джерело: Variety