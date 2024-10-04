sonyazhytkova .4 октября, 2024 9

Акторка, яка стала постійною учасницею культової антології від Раяна Мерфі, з самого першого сезону в 2011 році, відомого під назвою "Будинок-вбивця", натякнула на можливе повернення до серіалу.

Під час просування свого нового трилера на Hulu "Затримай подих", ведуча шоу Good Morning America Робін Робертс поцікавилася, чи є шанс побачити Полсон знову в культовій франшизі.

"Думаю, що ймовірність повернення до 'Американської історії жахів' дуже велика", – сказала Полсон. "Я перехрещую пальці. Я б хотіла цього більше за все. Це мій дім, це місце, де я починала". Вона також додала: "За сім років я зіграла сім різних персонажів, і це неймовірно захоплююче для актриси. Це дозволяє глядачам завжди очікувати чогось нового, не прив'язуючись до одного образу, що, своєю чергою, дає мені багато творчої свободи".

Останній раз Сара Полсон з'явилася в серіалі у 2021 році, виконуючи ролі Туберкульозної Карен і Меймі Ейзенхауер у сезоні "Подвійний сеанс". Вона також стала частиною багатьох інших сезонів, таких як "Психлікарня" (2012), "Ковен" (2013), "Шоу виродків" (2014), "Готель" (2015), "Роенок" (2016), "Культ" (2017) та "Апокаліпсис" (2018). Проте вона пропустила сезони "1984" (2019), "Нью-Йорк" (2022) та "Делікатність" (2023).

Акторка підкреслила, що повернення в серіал дозволить їй знову працювати з "улюбленими людьми". Вона додала: "Якщо я знову опинюся в одній команді з Еваном Пітерсом та Раяном Мерфі, просто скажіть мені час, і я буду там".

Крім того, актриса продовжує співпрацювати з Мерфі в інших проєктах, таких як "Імпічмент: Американська історія злочинів" (2021), "Ретчед" (2020), "Ворожнеча" (2017) і "Народ проти О. Джей Сімпсона: Американська історія злочинів" (2016). Нещодавно стало відомо, що Полсон приєдналася до акторського складу нового юридичного драматичного серіалу Мерфі "All’s Fair", де вона гратиме поряд з Кім Кардаш'ян, Гленн Клоуз, Нісі Неш, Теяною Тейлор і Наомі Воттс.

Джерело: Deadline