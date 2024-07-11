sonyazhytkova .11 июля, 2024 8

Зйомки розпочнуться цього місяця у мальовничих куточках Глазго та шотландських гірських районах.



Шотландський актор і режисер, Кевін МакКідд, який протягом 16 сезонів був частиною популярної драми "Анатомії Грей" Шонди Раймс, зіграє Робінсона у парі з Ніною Туссен-Уайт ("Охоронець"), яка виконає роль його дружини Сари. Троє їхніх дітей будуть втілені молодими талантами: Авою МакКарті, Ідою Брук та Тайланом Бейлі.

"Діти залізниці Примроуз" за сценарієм Тома Бідвелла базується на класичній історії Е. Несбіт. Майбутній серіал розповідає про життя Фібі, її старшої сестри Бекс, брата Перрі та їхньої мами, які спокійно живуть у Глазго, доки їх раптово не переселяють у гірську місцевість Шотландії. Вілсон написала свою книгу, натхненна "Дітьми залізниці", котра нещодавно була перезнята у фільмі за участю Дженні Агуттер, Тома Кортні та Шеридан Сміт.

МакКідд знімається в "Анатомії Грей" з 2008 року. Його інші ролі включають участь у фільмах "Анна Кареніна", "Мандрівник" та "На голці" Денні Бойла, де він зіграв Томмі МакКензі.

Джерело: Deadline