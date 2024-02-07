sonyazhytkova .7 февраля, 2024 12

Актор висловив свою думку про еротичні моменти у фільмах та визнав, що він не є їх прихильником.

Під час виступу у подкасті Happy Sad Confused актор фільму "Argylle" Меттью Вонн відверто зізнався, що не розуміє необхідності таких сцен, а Генрі Кавілл додав: "Я так само не відчуваю до них симпатії. Це не мій вибір".

"Я думаю, є ситуації, коли секс-сцена дійсно корисна для фільму, а не тільки для глядача," - сказав актор. "Здається, часом їх зловживають. Коли ви задаєте собі питання: 'Це дійсно необхідно? Чи це лише витончена еротика замість виступу?' Тоді ви вже відчуваєте, що це не має сенсу для сюжету і не перетвориться на важливий елемент подальшого розвитку фільму".

Хоча Кавілл сказав, що секс-сцени "можуть бути чудовими в фільмі", оскільки "вони дійсно можуть допомогти у розповіді", він вважає, що залишати щось для уяви є ще кращим.

"Зазвичай уява працює краще, тому я вважаю, що занадто багато сексуальних сцен у фільмах чи серіалах може бути трохи нав'язливим. Коли ви дивитеся на екран і бачите безперервний показ оголених тіл, ви починаєте задавати собі питання: 'Навіщо це всім нам потрібно?' Це, мабуть, перестає бути цікавим, окрім, звичайно, самих сексуальних елементів", - додав він.

Джерело: Deadline