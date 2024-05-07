sonyazhytkova .7 мая, 2024 10

Захоплюючий романс, що має елементи надприродного, вийде на міжнародний ринок через компанію Highland Film Group та буде представлений на Каннському кінофестивалі.

Фільм розпочне зйомки у Ванкувері цього місяця. Хоча сюжет ще залишається у секреті, відомо, що дія відбуватиметься у вигаданому готелі "Віста", інспірованому легендарним кінотеатром з Лос-Анджелеса, що отримав таку ж назву, і відновлений режисером Квентіном Тарантіно у 2022 році. Проєкт під керівництвом режисера та продюсера Джонатана Бейкера розроблявся протягом п'яти років. За словами самого Бейкера для Deadline: "Є великий шанс, що цей фільм стане однією з найпам'ятніших історій кохання наших часів".

Відома своїми ролями у фільмах "Бонні і Клайд" та "Китайський квартал", Фей Дануей приєдналася до "Fate" після співпраці з Бейкером над його дебютним фільмом "Незбагненне" 2017 року, в якому також зіграли Джина Гершон, Ніккі Уілан і Ніколас Кейдж. Незабаром вона вирушить на Каннський кінофестиваль на світову прем'єру документальної стрічки HBO "Фей", де вона відверто розповідає про виклики своєї кар'єри.

Гарві Кейтел, відомий за ролями у кіношедеврах "В'язні Резервуару", "Кримінальне чтиво" та "Багсі", наразі можна побачити в серіалі "Татуювальник Аушвіцу", який вийшов на Peacock в цьому місяці.

Ендрю Маккарті, відомий за роллю в "Пліткарці" та "Вікендом з Берні", з'являвся в "Чорному списку" та "Хороших дівчатах". Також він є автором, режисером, продюсером та грає у майбутньому документальному фільмі "Дітлахи" для Hulu.

Джерело: Deadline