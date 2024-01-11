sonyazhytkova .11 января, 2024 11

Фільм "Mallrats", який вибухнув на екранах у 1995 році, став великим провалом у касових зборах, і акторка вважає, що це значно завдало удару по її потенційній кар'єрі.

"Мallrats" - це один з культових шедеврів режисера Кевіна Сміта, що вписується в його унікальний світ View Askewniverse, нарівні з іншими стрічками, такими як "Clerks". Але для Шеннен Доерті шлях був не такий гладенький, як вона визнала у своєму подкасті "Давайте бути відвертими".

Розмовляючи з режисером, зірка "Charmed" відверто розповіла, що фільм "Mallrats" знищив її кінокар'єру ще до того, як він розпочався, завдяки своєму провалу у касових зборах.

Доерті зіграла у фільмі "Mallrats" разом із Смітом, Джейсоном Лі, Джейсоном Мьюзом, Браяном О'Голлораном та Беном Аффлеком. Проте, вона переконана, що провал стрічки пов'язують саме з нею через те, що глядачі вважали, начебто саме вона несе на собі весь фільм. Навіть при бюджеті у 6,1 мільйона доларів фільм зібрав лише 2,1 мільйона, половина з яких припадала на відкриття. Критики висловлювали негативні відгуки, порівнюючи його з "Clerks".

Розповідаючи про те, як невдача фільму у 1995 році відобразилася на її професійній долі, Доерті висловила такі думки:

"Це було розчарування. Разом з ним моя кінокар'єра зазнала важкого удару. Люди буквально вважали, що саме я несу весь фільм, тому його провал на касі приписувався виключно мені. Після цього вже не залишалося сліду від моєї кінокар'єри, і це було досить важко. Я справді вважала, що "Mallrats" відкриє для мене шлях у напрямку створення фільмів".

"Mallrats" - це бадьора комедія, яка служить прологом до "Clerks". Сюжет обертається навколо двох друзів, Броді і Т.С., які після розставання зі своїми подругами, проводять свій день в торговому центрі, зустрічаючи різних персонажів з View Askewniverse та намагаються повернути своїх колишніх дівчат.

Джерело: Мovieweb