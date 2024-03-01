sonyazhytkova .1 марта, 2024 11

Виступаючи в програмі "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", акторка розповіла, як було працювати поряд з Браун та Анджелою Бассетт у фільмі Netflix.

Райт сказала: "Вони обидві були неймовірні. Ця Міллі - справжня енергія". Фаллон погодився, сказавши: "Так, вона молодець. Вона дуже класна".

У фільмі "Дамсель" кінематографія фантастичного жанру перетворюється на щось несподіване, коли Міллі Боббі Браун у ролі принцеси Елоді вирушає на шлях визволення та помсти. За сюжетом, після того як їй стає відомо, що родина її чоловіка планує пожертвувати її дракону, щоб розрахуватися за старовинний борг. Робін Райт виконує роль злиденної тещі Елоді, королеви Ізабель.

Райт, також, розповіла, що їй дуже цікаво грати антогоніста і вона справді кайфувала.

Актриса насолоджується багатьма роками свого акторському шляху. Тепер вона розширює свою діяльність за камерою, виступаючи у ролі режисера майбутнього серіалу для Prime Video під назвою "Дівчина".

Фаллон цікавився, чи було їй легше режисувати, враховуючи її досвід в акторстві. Зірка "Форрест Гампа" пояснила: "Так, але кожен актор унікальний. Важливо відчути атмосферу. Деякі артисти переважають лінійні вказівки, але іноді вони можуть реагувати різними способами. Тому потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій".

"Але ти це любиш, чи не так?", - зауважив ведучий.



Райт відповіла з ентузіазмом: "Так, я дуже це люблю. Я насолоджуюся спостереженням, що здатні зробити [актори]. Ти знаєш, коли ти просто розповідаєш коротку історію, і раптом вона оживає, і ти вражений. Це дійсно надихає".

Джерело: Нollywoodreporter