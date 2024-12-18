sonyazhytkova .18 декабря, 2024 9

Деталі про її персонажа тримаються в секреті, як і інформація про інших новачків у сьомій частині культової франшизи, серед яких Селесте О’Коннор, Аса Германн, МакКенна Грейс і Сем Речнер.



Також відомо, що легендарна "королева крику" Нів Кемпбелл повернеться до улюбленої ролі Сідні Прескотт, а Мейсон Гудінг знову зіграє Чада Мікса-Мартіна, який вижив у сутичці з Примарним обличчям. Серед нових облич франшизи – Ізабел Мей, яка зіграє доньку Сідні.

Сюжет майбутньої стрічки поки тримається у таємниці. Вихід "Крика 7" у кінотеатрах заплановано на 27 лютого 2026 року. Попередній фільм серії, "Крик VI", став найбільш касовим у франшизі, зібравши понад $108 мільйонів у домашньому прокаті навесні 2023 року. Загальні збори усіх частин "Крика" вже перевищили $900 мільйонів у світовому прокаті.

Режисером нової частини стане Кевін Вільямсон, творець оригінальної стрічки та сценарист першого "Крика" Веса Крейвена. Сценарій до фільму написав Гай Бусік.

Довгоочікуваний фільм обіцяє стати черговим кроком у розвитку культової серії, що продовжує захоплювати фанатів вже понад два десятиліття.

Джерело: Deadline