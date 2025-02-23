sonyazhytkova .23 февраля, 2025 0

В інтерв’ю для People Карпентер, відома за роллю Дебри Морган – прийомної сестри Декстера та незмінного напарника головного героя у виконанні Майкла С. Голла, офіційно підтвердила, що не з’явиться у "Декстер: Воскресіння".

"Я повністю зосереджена на своєму нинішньому етапі кар’єри й вважаю, що моя історія в цьому всесвіті завершена. Пишаюся тим, що вдалося зробити", – пояснила акторка. Вона також побажала успіху команді серіалу, прем’єра якого запланована на літо на Paramount+ у співпраці з Showtime.

Зараз Дженніфер Карпентер зайнята роботою над другим сезоном "Єллоустоун: 1923", де грає рішучу заступницю федерального маршала Меймі Фоссетт. Вона зізналася, що рада за шанувальників франшизи: "Я щаслива, що у них буде ще більше історій для перегляду".

Оригінальний "Декстер" (2006–2013) розповідав про судмедексперта, який досліджував місця злочинів, а у вільний час сам вистежував і карав небезпечних злочинців. У фіналі серіалу його сестра, персонаж Карпентер, була відключена від апаратів життєзабезпечення після інсульту.

Франшиза отримала кілька продовжень, серед яких "Декстер: Нова кров", де Дебра з’являлася як видіння головного героя, та нещодавній приквел "Декстер: Первородний гріх", що показав становлення молодого Декстера. Тим часом "Декстер: Воскресіння" поверне частину оригінального касту: Майкла С. Голла, Девіда Заяса та Джеймса Ремара. До них також приєднаються Джек Олкотт, Ума Турман і Пітер Дінклейдж, що обіцяє новий виток історії легендарного маніяка.

Джерело: Deadline