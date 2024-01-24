sonyazhytkova .24 января, 2024 7

Актор опинився в незвичайній ситуації, де він так само, як і фанати стрічки, не має достатньої інформації щодо подальшого розвитку продовження.

У 2023 році з'явились деякі промені надії, коли стало відомо, що режисерське кермо перейде до Джонатана Крісела, відомого своїм ексцентричним "Tim and Eric Awesome Show", "Great Job!", а сценарій писатиме Кріс Галетта, автор "Королів літа". Ці кроки вказують на новий творчий напрямок, відхід від оригінальної команди під керівництвом Роба Леттермана та групи письменників, включаючи Дена Гернандеса, Бенджі Саміта і Дерека Конноллі.

У розмові зі Screen Rant, Джастіс Сміт визнає, що що стан справ щодо сиквелу залишається замороженим. Навіть при всіх чутках та припущеннях його телефон мовчить, залишаючи актора на однаковому рівні інформації, що і глядачів. Сміт розповів:

"Я не чув жодних новин. Я маю на увазі, я знаю, що було викладено в інтернеті, але мені ніхто не дзвонив. Так що я просто чекаю на той дзвінок".

Незважаючи на успіх першої частини зі зборами понад $450 мільйонів по всьому світу, розробка "Detective Pikachu 2" нині стикається з труднощами та невизначеністю. Проєкт, створений студією Legendary Entertainment, привертав увагу глядачів ще до виходу першої стрічки, викликаючи суперечливі почуття очікування та нетерпіння серед шанувальників.

Оригінальний "Detective Pikachu" відзначився не лише як звичайна адаптація відеоігор Pokémon. Фільм вплітав захопливий наратив, який привертав увагу широкої аудиторії завдяки вдалому поєднанню ностальгії, оновлення та неповторного голосу Райана Рейнольдса, який озвучував Пікачу. Акторський склад, до якого входили не лише Сміт, але й талановиті артисти, такі як Кетрін Ньютон, Сукі Вотерхаус та Кен Ватанабе, створив вражаючий пазл, який здобув популярність не тільки серед геймерської спільноти.

Джерело: Мovieweb