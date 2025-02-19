sonyazhytkova .19 февраля, 2025 9

Актор, який втілив моторошного Векну у четвертому сезоні "Дивних див", зізнався на MegaCon Orlando, що ця роль настільки вплинула на його психіку, що йому довелося обговорювати це з терапевтом.

Джеймі Кемпбелл Бауер зізнався, що потребує паузи від ролей лиходіїв, адже вони залишають на ньому слід, який важко просто "змити" після знімального дня.

"Мій терапевт сказав, що мені слід приділяти більше часу собі під час наступних зйомок. І я відповів: 'Якщо чесно, думаю, що поки що не гратиму більше поганців'", – зізнався актор, додавши, що ця роль його справді втомила.

Водночас Бауер подякував за шанс стати частиною Дивних див, проєкту, який полюбили мільйони глядачів. Проте він зізнався, що готовий попрощатися з Векною і, як він сам жартома зауважив, "залишити латексний костюм позаду".

Хоча дата виходу п’ятого і фінального сезону поки не оголошена, творці серіалу, брати Даффери, обіцяють зробити його грандіозним — як "вісім блокбастерів в одному". Вони також зізналися, що зйомки були надзвичайно емоційними, адже за майже десятиліття роботи над шоу воно стало для всієї команди особливим.

Джерело: Deadline