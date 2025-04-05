sonyazhytkova .5 апреля, 2025 9

Молодий актор зробив новий крок у кар’єрі, взявшись за режисуру й сценарій. Але поруч був наставник — Джессі Айзенберг, чия підтримка стала неоціненною на шляху до дебюту горора "Пекельне літо".

Після зйомок у стрічці "Коли ти закінчиш рятувати світ" (2022), де він працював разом із Джессі Айзенбергом, Фінн Вулфгард зізнається: цей досвід суттєво вплинув на його власне бачення кіновиробництва.

"Мене вразило, як легко Джессі працював на майданчику", — розповів Вулфгард у коментарі Yahoo Entertainment. "Він створював атмосферу свободи й творчості. Якщо ми хотіли пожартувати чи внести щось своє — він завжди був 'за'. Навіть попри серйозні теми стрічки, на зйомках завжди було весело".

Айзенберг підтримував Пекельне літо ще з перших чорнових версій сценарію, а під час подорожі Канадою навіть завітав на знімальний майданчик — неформально, з сім’єю та ручною камерою в руках.

"У нас десь навіть збереглися кадри з того дня", — усміхається Фінн. "Він справді вболівав за наш фільм і щиро радів за нас".

"Пекельне літо" — горор-комедія, яка перевертає уявлення про літні табори. Головні герої — група вожатих, які опиняються на прицілі загадкового вбивці в масці. Крім Фінна Вулфгарда та його співавтора і партнера Біллі Брайка, у фільмі зіграли Фред Хехінгер, Еббі Квінн, Ді'Ферро Вун-А-Тай, Пардіс Саремі, Роузбад Бейкер і Адам Пеллі. І це тільки початок: Вулфгард та Брайк вже працюють над ремейком культової підліткової стрічки "Рука вбивці" (1999).

Натхнення, як виявилось, часто приходить від простих, але важливих жестів підтримки. Іноді все, що потрібно, — це щоб хтось вірив у твою ідею з першого драфту. Як це зробив Джессі Айзенберг для Вулфгарда.

Джерело: Deadline