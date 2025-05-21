sonyazhytkova .21 мая, 2025 8

Акторка Міллі Алкок, яку глядачі полюбили як юну Рейєніру Таргарієн у приквелі "Гри престолів", відверто зізналась, як мало не втратила впевненість у собі через несподівану розмову з впливовим продюсером вже на другий день зйомок.

Під час свого першого візиту на The Tonight Show with Jimmy Fallon молода акторка зізналась, що вже на другий день зйомок серіалу один із представників вищого керівництва підвів її вбік та повідомив: "Ми підшукаємо тобі викладача з акторської майстерності".

"Це просто підтвердило те, що я давно підозрювала: я не дуже добре справляюся зі своєю роботою", — жартома відповіла Міллі Алкок, хоча зізналась, що в той момент їй стало не до жартів. "Я подумала: це помилка. Я не впораюсь. Це катастрофа".

Джиммі Феллон, своєю чергою, підкреслив, що Олкок одразу стала улюбленицею глядачів ще з першої серії. "Погляньте на неї! Ти зовсім не правий, друже", — звернувся ведучий до камери, ніби до того самого "вищого" з продюсерського складу.

Він також нагадав, що "Дім дракона" здобув "Золотий глобус" у 2023 році за найкращий драматичний серіал. Алкок з усмішкою відповіла: "Це не я виграла!". На що Феллон впевнено відповів: "Ні, ти виграла. Ваш серіал — твій успіх".

Нагадаємо, що вже незабаром Міллі Олкок постане перед глядачами в новому амплуа: акторка зіграє головну роль у супергеройському фільмі "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" від DC Studios, прем’єра якого запланована на 26 червня 2026 року.

Хай там як, але саме з тієї "невпевненої" акторки виросла одна з найяскравіших зірок сучасного телебачення. І якщо це був "великий акторський провал", то ми б хотіли бачити таких побільше.

Джерело: Deadline