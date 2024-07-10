sonyazhytkova .10 июля, 2024 8

У новому трейлері телешоу "Бандити часу" від Тайки Вайтіті для Apple TV+, глядачів чекають незабутні подорожі у часі та просторі.



У серіалі "Бандити часу", знятому для Apple, 11-річний історик-аматор Кевін знаходить часовий портал у своєму гардеробі. Ліза Кудров веде групу бандитів у неймовірні пригоди, де вони стикаються зі злими силами. Подорожуючи крізь епохи, команда потрапляє в захопливі світи минулого в пошуках скарбів, а Кевін допомагає їм розуміти кожну нову ситуацію. "Бандити часу" стають свідками будівництва Стоунхенджа, бачать Троянського коня в дії, рятуються від динозаврів у прадавні часи, створюють безлад у середньовіччі, переживають льодовиковий період, досліджують стародавні цивілізації та епоху Гарлемського ренесансу, і багато інших захоплюючих пригод.

"Бандити часу" - це нова телевізійна адаптація класичного фільму Террі Ґілліама 1981 року, яка стала можливою завдяки спільному зусиллю Джемайна Клемента, Іана Морріса та Тайки Вайтіті.

До акторського складу увійшли Кал-Ел Так, Тайг Мерфі, Роже Жан Нсенгійумва, Рун Темте, Чарлін Ї, Рейчел Хаус, Кіера Томпсон, Джеймс Драйден, Фелісіті Ворд Франческа Міллс та Імаан Хадчіті.

Серіал складатиметься з 10 епізодів, прем'єра перших двух відбудеться 24 липня, а наступні серії виходитимуть щосереди до 21 серпня.

Джерело: Deadline