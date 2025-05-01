sonyazhytkova .1 мая, 2025 7

На фото: Кетрін Зета-Джонс і Деніел Інгс

Новий зірковий склад, змінені ролі й смертельна гра — Amazon готує динамічний серіал "Вбити Джекі", де Кетрін Зета-Джонс втілює колишню світську левицю, на яку полюють найнебезпечніші вбивці світу. До неї долучився й харизматичний Деніел Інгс із хітових "Джентельменів".

Деніел Інгс зіграє Сема — педантичного адвоката, замішаного в небезпечній грі. Проєкт є екранізацією "божевільного трилера" Айдана Тругена "The Price You Pay", хоча сценаристи кардинально змінили ключову деталь: головного героя перетворили на героїню.

Головну роль Джекі Прайс виконує Кетрін Зета-Джонс. Колись вона жила безтурботним життям у розкошах, але все змінюється, коли дізнається: на неї полює "Сім демонів" — елітна група найнебезпечніших кілерів планети. Зйомки вже стартували в Більбао, Лісабоні, Лондоні та Суонсі.

Окрім Деніела Інгса, до акторського складу увійшли Сідсе Бабет Кнудсен ("Уряд"), Оскар Хаенада ("Рембо: Остання кров"), Гетті Гук ("Епохи"), Дарсі Шоу ("Тисяча ударів"), Рафф Лоу ("Володарі неба"), Енцо Чіленто ("Корона"), Крістін Адамс ("Перехоплений рейс"), Джуліан Райнд-Татт, Себастьян Арместо, Білл Патерсон та інші.

Прем’єра "Вбити Джекі" запланована на 2026 рік на Prime Video.

Із новим гендерним поворотом, вбивчою атмосферою та зоряним складом "Вбити Джекі" обіцяє стати справжнім подарунком для поціновувачів інтелектуальних бойовиків. А ви готові стати свідками, як світ світських вечірок перетворюється на арену для виживання?

Джерело: Deadline