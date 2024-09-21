sonyazhytkova .21 сентября, 2024 3

На офіційній Instagram-сторінці Донні Єна представлений динамічний тизер фільму "Прокурор", який, хоча й короткий, вражає змістом і обіцяє захопити шанувальників бойовиків.

Фільм, за чутками, заснований на реальних подіях у Гонконзі, розповідає історію відданого прокурора, який, ризикуючи власним життям, прагне звільнити неправомірно засудженого молодого чоловіка та розкрити змову, що стоїть за цим випадком.

Сюжет зображує, як бідного юнака несправедливо звинуватили в наркоторгівлі через обман. Колишній прокурор береться за розслідування, виявляючи корупцію серед адвокатів, і відновлює справедливість, незважаючи на протидію злочинних сил.

Донні Єн не лише виконує головну роль у фільмі "Прокурор", а й виступає його режисером, співпрацюючи з Хо-Понгом Макамом ("Endless Battle"). Акторський склад також вражає: до нього входять Френсіс Нг ("Infernal Affairs II"), Кент Ченг ("Ip Man 3"), Джуліан Чжун ("The Grandmaster", "Modern Dynasty") та Адам Пак ("A Guilty Conscience").

Хоча точна дата виходу фільму поки не оголошена, очікується, що він з'явиться на екранах цього року. Сподіваємося, що незабаром буде представлено детальний трейлер, який розкриє ще більше талантів Донні Єна та подарує шанувальникам нові враження.

Джерело: Мovieweb