sonyazhytkova .12 апреля, 2025 9

Анжеліка Г’юстон — справжня ікона Голлівуду. Її образ Директорки в "Джон Вік 3" досі в пам’яті глядачів, але мало хто знав, що після завершення зйомок 2019 року акторка вступила у бій зовсім іншого масштабу — за власне життя.

У розмові з People Magazine акторка зізналася: "Я вижила, і я пишаюся собою. Це було нелегко". Г’юстон не уточнює, з яким саме видом раку боролася, але головне — вона перемогла.

Діагноз став несподіванкою, але допоміг переосмислити пріоритети. "Я почала сміятися. Зрозуміла, що не треба все сприймати надто серйозно. Життя надто крихке, аби витрачати його на зайвий драматизм", — розповідає акторка.

Нині вона вже чотири роки здорова, регулярно проходить обстеження і з теплотою згадує, як святкувала добрі новини — просто гуляючи в саду й вдихаючи аромат троянд.

Вона вирішила не ділитися історією одразу, аби зберегти тишу для себе. Та з часом зрозуміла, як важливо говорити про одужання, надихати інших. "Життя — тонка і водночас прекрасна річ. Іноді достатньо просто вийти в сад, відчути світ довкола і повірити, що ти готовий до всього", — говорить вона.

Г’юстон також поділилася, чому свого часу погодилася на роль у "Джон Вік 3". Її не цікавлять банальні сценарії на кшталт "група черлідерок повертається заради останнього виступу". Вона хоче грати сильних і гідних героїнь — навіть у віці. "Якщо вже бути старою леді, то особливою", — каже акторка з притаманним їй шармом.

Історія Анжеліки — це нагадування про внутрішню силу, гідність і те, як важливо часом просто дихати на повні груди. Бо іноді перемога — це не гучна заява, а тиха прогулянка під сонцем.

Джерело: Мovieweb