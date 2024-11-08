sonyazhytkova .8 ноября, 2024 5

Очікуваний блокбастер, який отримав назву "RIP, знятий Джо Карнаханом, привертає увагу новими іменами у акторському складі, але Netflix поки що не коментує останнє поповнення, зберігаючи інтригу.

"RIP" розповідає про команду поліціянтів з Маямі, чия згуртованість руйнується, коли вони знаходять величезну суму грошей у покинутому сховищі. Коли зовнішні сили дізнаються про знахідку, всі принципи та переконання команди опиняються під загрозою.

У фільмі зіграють Метт Деймон, Бен Аффлек, Саша Кальє, Тейяна Тейлор, Каталіна Сандіно Морено та Нестор Карбонель. Скотт Едкінс, за інформацією джерел, зіграє роль рідного брата персонажа Аффлека.

Сценарій написав сам Джо Карнахан, а студія Artists Equity, заснована Аффлеком і Деймоном, продюсує проєкт.

Як розгортатимуться події, коли довіра між героями почне танути? І хто виявиться насправжньому ворогом, коли кожен з них має свою таємницю? Цей трилер обіцяє тримати нас в напрузі до самого кінця.

Джерело: Deadline