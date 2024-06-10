sonyazhytkova .10 июня, 2024 3

Фанати врешті-решт можуть розраховувати на повернення улюбленого серіалу, хоч і з невеликою затримкою, якої вони не очікували.

"Ейфорія", створена Семом Левінсоном, вразила глядачів у 2019 році. Серіал швидко здобув популярність своєю жорсткою та реалістичною драматургією, що відображає боротьбу старшокласників з питаннями любові, сексу, наркотиків і насильства.

Шоу відзначилося прекрасним зірковим складом, на чолі з Зендайєю та такими талантами, як Хантер Шафер, Джейкоб Елорді та Сідні Свіні. Це допомогло привернути велику кількість прихильників і отримати визнання критиків, особливо після захопливого другого сезону у 2022 році.

Під час свого виступу на програмі "Сьогодні з Ходою та Дженною", Ерік Дейн висловив впевненість відносно майбутнього телешоу, навіть у зв'язку із змінами у графіку виробництва. Актор зауважив: "Ми відклали 2024 рік і розглядаємо 2025. Я оптимістично дивлюся на те, що 'Ейфорія' повернеться. Є справжій апетит за цим серіалом, і просто шкода було б його відпускати".

Фанати драматичної серії залишаються у напрузі, адже виробництво третього сезону зазнало значних затримок. Проте, останні коментарі Дейна свідчать, що незважаючи на відкладення в початковому графіку на 2024 рік, тепер є плани розпочати зйомки у 2025. Він висловив впевненість у відновленні серіалу, підкресливши значний попит і високу якість шоу, що зробило його продовження необхідним.

Джерело: Мovieweb