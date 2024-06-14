sonyazhytkova .14 июня, 2024 10

Зйомки телешоу розпочалися за кордоном навесні після майже річної затримки через страйки 2023 року. Спочатку планувалося знімати в Белфасті, але після зупинки робіт проєкт перемістився до Праги.

Деталі про роль Шафер та сюжет серіалу тримаються у таємниці.

"Той, що біжить по лезу 2099" є обмеженим серіалом Prime Video, який продовжує історію фільму "Той, що біжить по лезу 2049" 2017 року. Це чергове розширення науково-фантастичної франшизи, заснованої на романі Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електронних овець?", яка розпочалася з класичної картини Рідлі Скотта 1982 року "Той, що біжить по лезу". Деніс Вільньов випустив сиквел цієї стрічки у 2017 році, де головні ролі виконали Раян Гослінг і Гаррісон Форд.

Шоураннером серіалу є Сілка Луїза, яка також виступає виконавчим продюсером разом із Рідлі Скоттом, співзасновниками Alcon Entertainment Ендрю Косове та Бродеріком Джонсоном, президентом телевізійного підрозділу Alcon Беном Робертсом, а також Девідом В. Цукером і Клейтоном Крюгером з Scott Free Productions, Томом Спезіалі, Річардом Шаркі, Майклом Гріном, Сінтією Йоркін, Френком Джіустрою та Ісою Дік Хакетт. Джонатан ван Туллекен (Shōgun) режисуватиме перші два епізоди і також буде виконавчим продюсером, а Стівен Джонсон виступить як співвиконавчий продюсер.

Джерело: Deadline