sonyazhytkova .19 марта, 2024 14

Нагороджений драматичний серіал готується до початку зйомок третього сезону, який, за очікуванням, охопить значний проміжок часу. Фанати з нетерпінням чекають, як акторський склад впорається з цією новою відповідальністю.

У своєму останньому інтерв'ю для GQ актриса, що грає Кассі Ховард, Сідні Свіні, натякнула, що третій сезон "Ейфорії" точно здивує фанатів, особливо порівняно з еволюцією шоу до цього часу.

"Глядачі будуть дійсно вражені тим, що принесе третій сезон", - пояснила акторка. "Я вважаю, що це чудово, оскільки перші два сезони були такі різні".

Деталі сюжету майбутньої частини серіалу наразі під секретом. Початок зйомок нового сезону спочатку планувався на червень 2023 року, але страйки голлівудських письменників і акторів ускладнили ситуацію. З'явилися повідомлення, що шоу перескочить у часі на п'ять років вперед.

"Сем - це творча особистість, яка вкладається у написання, переписування, і знову написання, борючись із найважливішими аспектами", - пояснив зірка "Ейфорії" Кольмен Домінго в інтерв'ю на початку цього місяця. "Він реагує на сучасні проблеми світу негайно. Я можу сказати лише одне: він дуже зацікавлений в екзистенційних питаннях, таких як суть людських душ. Це саме те, що він намагається розкрити у третьому сезоні".

Хоча точна дата виходу 3 частини популярного серіалу, ще не оголошена, керівник HBO Кейсі Блоїс розповів, що нові епізоди плануються відзняти у цьому році з метою випуску у 2025. Графік роботи акторського ансамблю також впливає на цей процес.

Джерело: Сomicbook