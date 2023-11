sonyazhytkova .29 октября, 2023 11

Легенда екшн-кіно Жан-Клод Ван Дамм не зберіг теплих спогадів про свою участь у популярному серіалі "Друзі".

Фанати "Друзів" можуть пам'ятати камео Жан-Клода Ван Дамма в серіалі, як веселу мить, але для актора, який славиться своєю участю у знаменитих блокбастерах, це було досить неприємним моментом.

Епізод "The One After The Superbowl Part II" - це 13-й випуск другого сезону цього сіткому, і він вийшов в ефір, коли серіал був на вершині популярності і почав запрошувати великих акторів для цікавих камео. Фактично, експерт у бойових мистецтвах не єдина велика зірка, яка бере участь в цьому епізоді, оскільки там також з'являється Джулія Робертс.

Але, якщо решта акторського складу, безумовно, згадають цей епізод з посмішкою, для Ван Дамма це було дуже неприємно. У розмові з New York Post актор визнав, що він соромиться цього, головним чином через свою гру:

"Моя акторська гра бажала кращого. Я виглядав, як гамбургер, і говорив щось на зразок 'Привіт, дівчата'... Я почував сором перед собою. Тому, коли я був на зйомках, акторки підходили до мене і цілували у губи. Я не знав, як правильно вести себе, як реагувати... Це було дивно, але вони були дуже милі".

У цьому епізоді зірка бойовиків грає себе, але в неприємній ролі, яка створює конфлікти між Монікою і Рейчел. В інтерв'ю він також зізнається, що не був знайомий із шоу, коли його запросили, але всі були дуже люб'язні:

"Коли я прийшов на зйомки, і побачив цих чарівних акторок, вони сказали, що це найпопулярніше шоу на планеті на той час. Я був в захваті. Мій агент сказав: "Тобі варто взяти участь у цьому епізоді з ними. Ти гратимеш свого персонажа." Вони були відкриті та професійні, ведучи шоу щодня. Це було дійсно захоплююче".

Джерело: Мovieweb