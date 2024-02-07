sonyazhytkova .7 февраля, 2024 8

Актор фільму розповів про те, як критика вплинули на нього, але це насправді не стосувалися якості стрічки.

Фільм "Етерніти", випущений у 2021 році, не виправдав очікувань студії Marvel. Незважаючи на видатний акторський склад і захоплюючий сюжет, стрічка отримала негативні відгуки критиків, хоча вона сподобалася глядачам. Це вплинуло на його касові показники, особливо в контексті виходу кінотеатрів з пандемії COVID-19. Зірка фільму, Кумайл Нанджіані, вважає, що негативне прийняття не відображає справжню якість картини.

В інтерв'ю для подкасту "Усередині вас" з Майклом Розенбаумом, актор поділився, як він важко сприймав рецензії, але вважає, що насправді до провалу фільму призвела "певна невідома мішанина обставин". Він сказав:

"Оцінки були дуже негативними. Я перебував у глибокому розчаруванні від кожного відгуку, перевіряв кожен з них, занадто вдавався в це, оскільки це стало важливим для мене. Це також сталося безпосередньо після пандемії і я вважав, що це буде велике святкування виходу. Але я думаю, що була якась дивна комбінація обставин, яка призвела до такої жорстокої критики фільму. Багато з цього, на мою думку, не було пов'язано з справжньою якістю стрічки. Це було дуже важко для мене і це неправильно не тільки для мене, а й для Емілі. Я більше не можу працювати таким чином, щось має змінитися".

Джерело: Мovieweb