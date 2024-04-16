sonyazhytkova .16 апреля, 2024 7

Актор уже на етапі попередніх домовленостей про можливу головну роль у новому фільмі "Jurassic World" від Universal та Amblin Entertainment. Крім того, розглядається участь Скарлетт Йоханссон. Режисером проєкту стане Гарет Едвардс.

Студія нещодавно оголосила дату прем'єри фільму на 2 липня 2025 року і швидко знайшла режисера. Після того, як Едвардс вразив продюсерів Стівена Спілберга та Френка Маршалла, які допомогли започаткувати франшизу в 90-х роках, пропозиція швидко з'явилася. Очікується, що після укладення угоди розпочнеться передпродакшн.



У новій стрічці не передбачається повернення акторів з "Jurassic World", таких як Кріс Пратт і Брайс Даллас Говард, а також акторів оригінальної трилогії, таких як Джефф Ґолдблюм, Лора Дерн і Сем Ніл. Сценарій написав Девід Коупп.

Продюсерський склад фільму включатиме Спілберга через Amblin, а також Маршала та Патріка Кроулі через Kennedy-Marshall.

Бейлі має тісні зв'язки з Universal, що підкреслюється його участю у фільмі-адаптації Wicked. Після вражаючого виступу на CinemaCon, його талант викликав особливе зацікавлення у студії, що підтверджується його надзвичайною роботою у Fellow Travelers.

Джерело: Deadline