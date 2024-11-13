sonyazhytkova .13 ноября, 2024 5

Актриса поповнила зірковий склад, де вже присутні Том Голланд, Метт Деймон, Енн Гетевей та Зендея.

Лупіта Ніонґо відома за ролями в таких фільмах, як "Ми" Джордана Піла, "12 років рабства" та франшизі "Чорна пантера", є новою зіркою в команді Нолана. Її останні роботи включають емоційний анімаційний фільм "Дикий робот" від Universal та продовження "Тихого місця".

Про новий проєкт Нолана наразі відомо небагато: не розкрито ані назви, ані жанру, ані синопсису. Однак відомо, що режисер написав сценарій та займе режисерське крісло, а прем'єра запланована на 17 липня 2026 року. Зйомки мають розпочатися на початку 2025 року, а фанати активно обговорюють можливий сюжет, припускаючи, що це може бути трилер про вампірів або екшн.

Цей фільм знаменує повернення Нолана до студії Universal, разом із якою він випустив минулорічний успіх "Оппенгеймер", що здобув перемоги в семи номінаціях на 96-й церемонії "Оскар". Режисер також виступає продюсером, разом зі своєю дружиною Еммою Томас.

Джерело: Gamesradar